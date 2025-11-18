Un hombre fue asesinado esta mañana en la calle Elena Delgado del barrio Capáez, en Hatillo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según informes preliminares de la Policía, a las 10:51 a.m. de hoy, martes, se recibió una llamada alertando sobre un herido de bala y cuando llegaron los agentes lo encontraron sin vida.

El occiso fue identificado como Jesús J. Rosa León de 40 años y vecino de Hatillo. Tenía expediente criminal por los delitos de apropiación ilegal y robo agravado, se desconoce la disposición de los casos.

El agente Edwin Calderón Torres, de la División Homicidios del CIC de Arecibo, investiga el caso junto al fiscal de turno.