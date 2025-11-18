Investigan el asesinato de un hombre en Hatillo
La Policía fue alertada sobre un herido de bala y al llegar a la escena se certificó su muerte.
Un hombre fue asesinado esta mañana en la calle Elena Delgado del barrio Capáez, en Hatillo, informó la Policía de Puerto Rico.
Según informes preliminares de la Policía, a las 10:51 a.m. de hoy, martes, se recibió una llamada alertando sobre un herido de bala y cuando llegaron los agentes lo encontraron sin vida.
El occiso fue identificado como Jesús J. Rosa León de 40 años y vecino de Hatillo. Tenía expediente criminal por los delitos de apropiación ilegal y robo agravado, se desconoce la disposición de los casos.
El agente Edwin Calderón Torres, de la División Homicidios del CIC de Arecibo, investiga el caso junto al fiscal de turno.