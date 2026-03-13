El food truck San Juan Frappés, localizado en la avenida Jesús T. Piñero, en Río Piedras, fue escalado, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según alegó la querellante, esta mañana cuando llegó al negocio se percató que la puerta frontal se encontraba forzada y alguien abrió la caja fuerte apropiándose de unos $500 en efectivo.

La comerciante indicó que la puerta frontal tiene un valor aproximado de $1,500, mientras que la puerta trasera, que también fue forzada en estos hechos, cuesta $1,000.

En un vídeo captado por la cámara de seguridad se observa a un hombre con un “jacket con hoodie", pantalón largo y mascarilla apropiándose del dinero.

El valor total estimado entre los daños y la apropiación ilegal del dinero alcanza los $3,000.

La División de Servicios Técnicos tomó fotos y levantó huellas como evidencia del escalamiento.

Este caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de San Juan.