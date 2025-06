El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investiga un incidente de agresión ocurrida al mediodía del martes, en la gasolinera Total de la avenida Boulevard en Levittown de Toa Baja, que involucra al exbaloncelista Ángel “Piwi” García García y que fue captado en vídeo y diseminado por redes sociales.

De acuerdo con la querella, a eso de las 12:44 p.m. un patrullero llegó a la escena al responder a una comunicación por radio en la que advertía sobre una persona herida tirada en el pavimento con sangre en el rostro y brazos.

Como parte de la pesquisa, se entrevistó a García García, quien indicó que el herido le había dicho que lo iba a matar y que había hecho varias señas con una mano simulando que le disparaba con una pistola.

El excanastero, quien tuvo una carrera de 12 años en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), comenzó a grabar el incidente con su teléfono celular y llamó a su hermano, Pedro García García, para contarle lo que estaba sucediendo y este llegó a la gasolinera, donde se alega que golpeó al hombre con un tubo en diferentes partes del cuerpo. Al mismo tiempo “Piwi” lo pateó mientras se encontraba en el piso.

El querellante rechazó que los paramédicos lo examinaran o lo transportaran a un hospital. Luego aceptó la ayuda y fue atendido en un Centro de Diagnóstico y Tratamiento. Posteriormente, lo trasladaron al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

Se indicó que su condición es de cuidado.

Se solicitó en el Tribunal de Toa Baja, contra el perjudicado, una orden de ingreso involuntario a un tratamiento al amparo de la Ley 408 de Puerto Rico, también conocida como la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, y fue concedida por la jueza Lorraine M. Biaggi Trigo.

Por su parte, “Piwi” García, publicó en su cuenta de Facebook las siguientes declaraciones:

“Mis únicas declaraciones sobre lo sucedido” En el día de hoy mi hermano y yo fuimos perseguidos, hostigados, agredidos verbalmente y amenazados de muerte por el individuo en los videos y fotos. En todo momento nos defendimos y protegimos de tal individuo que cabe destacar que hace 5 días entró a mi área de trabajo totalmente borracho y drogado ofreciendo golpes y amenazando porque se le exigió tener camisa puesta dentro del establecimiento. Desde este día la persecución no ha parado lo que terminó en el desenlace lamentable del día de hoy. Las autoridades ya se están haciendo cargo del individuo quien a sido reportado en innumerables querellas por situaciones parecidas y peores, y tanto mi familia como yo tendremos una orden de protección para poder continuar con nuestras vidas sin más inconvenientes. Este individuo es peligroso y es total amenaza para la sociedad. Sin más, deseo continuar con mi rutina y continuar educando a la juventud sobre el deporte del baloncesto que tanto me ha dado. A los medios los invito a que se tomen un momento para informar si te la verdad y no saquen de contexto lo sucedió. Muchas gracias, Piwi".

El agente Lester Jiménez, adscrito al precinto policiaco de Levittown, investigó preliminarmente la querella y la refirió a la División de Agresiones del CIC de Bayamón.