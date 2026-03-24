Una embarcación fue hurtada esta madrugada frente al restaurante El Rincón del Falette, en Río Grande, informó la oficina de prensa de la Policía.

Según informó el querellante, alguien hurtó la embarcación marca Sea Hunt, de 18 pies de eslora, del año 2003, motor Yamaha de 115 caballos de fuerza y un carretón con la tablilla número 154147A.

La propiedad hurtada fue valorada en $ 29,000 aproximadamente.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) Área Fajardo, continúan con la pesquisa.