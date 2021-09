El comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José J. García Díaz, ordenó hoy que se inicie una investigación administrativa contra el grupo asignado al plan de seguridad de la Placita en Santurce, compuesto por 16 policías con sus supervisores, por su presunta inacción en una pelea ocurrida durante la noche del viernes que involucra a varios turistas.

“Hasta el momento no hay nada que pueda justificar que no intervinieran. Eso no debió haber pasado. El policía está para intervenir”, sentenció García Díaz, quien agregó que no se radicó una querella ni tampoco un informe de lo sucedido como es de rigor.

Los sucesos ocurrieron entre las 11:30 y 11:45 p.m. en el negocio Órale localizado en la calle Roberts, en Santurce mientras estaban preparándose para su cierre a la medianoche.

“Se entrevistó a un oficial de seguridad del negocio quien informó que vio una situación difícil porque el hombre que estaba con ella (la mujer que protagonizó el altercado) discutió con un empleado y salió y buscó dos policías para evitar una confrontación. Los policías le dijeron que tenía que resolver su problema de seguridad porque era en el interior del negocio”, comentó García Díaz, quien llevará a cabo una reunión para conocer la versión del personal que estaba asignado esa noche.

Poco después, el turista golpeó al empleado quien se defendió hasta que comienza a observarse el altercado en plena calle donde se lanzaron sillas, mesas, botellas y continuaron las agresiones.

“En el vídeo no se ve que se acerque ningún policía, esa es la alegación. ¿Por qué los policías no habrían de intervenir? Si ella estaba destruyendo propiedad y hubo agresiones...tenían que estar allí porque ese es el grupo de 6:00 p.m. a 2:00 a.m.”, se reafirmó García Díaz.

En el lugar había un capitán, un teniente, un sargento y policías asignados al control del tránsito y en las cuatro esquinas.

Si la investigación administrativa revela que actuaron indebidamente se exponen a sanciones y hasta suspensiones, agregó.

“Los voy a investigar administrativamente porque el dueño del negocio pidió ayuda y no le respondieron. Como hay una controversia, hubo versiones encontradas eso amerita una investigación. Va a haber consecuencias”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de que los policías estén de brazos caídos, comentó que los agentes tienen todo su equipo, su uniforme especializado y se está contemplando evaluar el presupuesto para allegar fondos para un aumento salarial.

“Yo no puedo justificar la razón de por qué no actuaron”, subrayó García Díaz.

El comisionado estuvo supervisando la zona hasta eso de las 9:00 p.m. sin ninguna novedad.

Comúnmente en el play se destacan de 20 a 30 policías municipales y supervisores, pero esa noche fueron a trabajar 16 y una Unidad de Impacto que patrulla por San Juan como refuerzo tampoco fue activada.