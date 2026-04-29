Policías adscritos al distrito de Rincón, investigaron una querella de incendio, reportada través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la noche de ayer, martes, en una farmacia ubicada en la calle Los Veteranos, del barrio Pueblo, en ese municipio.

Según se informó, alguien incendió unos cartones, lo que a su vez le ocasionó daños a la pared de cemento del establecimiento, a una cámara de seguridad y a la tapa del contador de energía eléctrica.

El incendio fue extinguido por bomberos.

No se reportaron heridos y la cuantía de los daños no han sido estimada.

El agente Kenneth Colón Hernández, de la División de Explosivos y Seguridad Pública de Aguadilla, continuará con la investigación.