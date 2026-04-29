Investigan mano criminal tras incendio en farmacia de Rincón
El fuego comenzó cuando alguien incendió unos cartones.
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Policías adscritos al distrito de Rincón, investigaron una querella de incendio, reportada través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la noche de ayer, martes, en una farmacia ubicada en la calle Los Veteranos, del barrio Pueblo, en ese municipio.
Según se informó, alguien incendió unos cartones, lo que a su vez le ocasionó daños a la pared de cemento del establecimiento, a una cámara de seguridad y a la tapa del contador de energía eléctrica.
El incendio fue extinguido por bomberos.
No se reportaron heridos y la cuantía de los daños no han sido estimada.
El agente Kenneth Colón Hernández, de la División de Explosivos y Seguridad Pública de Aguadilla, continuará con la investigación.