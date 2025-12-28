Una persona falleció la noche del sábado en los predios de un supermercado en Naguabo, informó el municipio.

En su red social Facebook, únicamente identificó el suceso como “un incidente lamentable”. Sin embargo, Noticentro reportó que se trató de un tiroteo.

“Al momento, la información continua en desarrollo y el caso está siendo atendido e investigado por la Policía Estatal y la Policía Municipal, quienes se encuentran a cargo de la escena”, lee la publicación del municipio.

Con la publicación, el municipio adjuntó una imagen, que muestra una camioneta por encima de otro vehículo.

Por su parte, el noticiario especificó que, a eso de las 8:18 p.m., alguien alertó al Sistema de Emergencias 9-1-1 de que una persona estaba herida de bala en el lugar.

Una vez llegaron, las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre baleado, pues supuestamente fue atacado en su vehículo mientras se marchaba del lugar, dijo Noticentro.

“Exhortamos a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la difusión de información no confirmada y permitir que las autoridades realicen su labor con el debido rigor. Tan pronto se ofrezca información oficial adicional, será comunicada por los canales correspondientes”, agregó el municipio.