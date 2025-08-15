La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce conduce la pesquisa del caso de una bebé que murió esta mañana en la Torre I del condomino Gianna Laura Apartments, en Ponce.

Las autoridades fueron alertadas a las 6:59 a.m. de hoy, viernes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una niña de 46 días de nacida con sangrado en la nariz.

Al llegar los pramédicos certificaron que ya no presentaba signos vitales.

Se desconocen las causas de la muerte o si la criatura estaba diagnosticada con algún padecimiento de salud.

El apartamento estaba en orden y no presenta signos de violencia.

Su progenitora la alimentó de madrugada y al despertar la encontró sin vida.

Como es de rigor en estos casos se notifica al Departamento de la Familia.