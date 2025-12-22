Investigan muerte sin causa determinada en San Germán
El fallecido tenía 27 años.
PUBLICIDAD
La División de Homicidios de Mayagüez investigó el caso de una persona muerta -sin causa determinada- reportada esta mañana en el kilómetro 26.5 de la carretera PR-102, del barrio Sabana Eneas, en San Germán.
Según el informe de novedades de la Policía, el cadáver de Joshua Vigo Montañez, de 27 años, fue hallado a eso de las 10:25 a.m. de hoy, lunes.
El fiscal Elme Cuevas ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.
La escena fue investigada por el agente Rafael Mercado Ruiz, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez.