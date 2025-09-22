La Policía de Puerto Rico investiga una querella por disparos reportada la noche del domingo frente a una residencia ubicada en la carretera 925, a la entrada del barrio Río Abajo en Humacao.

De acuerdo con la información preliminar, a eso de las 8:00 p.m., un hombre de 84 años alegó que, mientras estaba en su residencia, escuchó que desde un vehículo en movimiento alguien gritó palabras ofensivas y efectuó tres disparos.

Mientras los agentes entrevistaban al querellante, se registró un segundo incidente: desde otro vehículo que transitaba por la carretera PR-3, un individuo gritó en varias ocasiones el nombre de un artista urbano y lanzó nuevamente expresiones ofensivas, indicó la Uniformada.

En ninguno de los eventos se reportaron personas heridas ni daños a estructuras. En la escena se ocuparon tres casquillos de pistola calibre 9 milímetros.

Según trascendió, ambos incidentes se registraron en la casa de Román Carrasco, el propietario de la vivienda que inspiró la “casita” de Bad Bunny. Carrasco demandó al artista y las compañías Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions por “daños emocionales y angustias mentales”.

El agente José G. Pedraza, del distrito de Humacao, estuvo a cargo de la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao. Asimismo, la agente Noemí Marrero, de la División de Servicios Técnicos, se encargó de la recopilación de evidencia y de tomar fotografías en la escena.