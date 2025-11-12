Una querella de robo domiciliario se reportó anoche por hechos ocurridos en una residencia de la urbanización Ciudad del Lago, en Trujillo Alto.

La perjudicada narró que mientras se encontraba en su residencia, acompañada de otra mujer, entró un hombre armado que mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego las despojó de sus prendas.

El delincuente fue descrito como de tez negra, 5’11″ de estatura y vestía una camisa color blanco, pantalón corto y botas color crema.

Posteriormente, el asaltante abandonó la residencia. La propiedad sustraída no fue estimada y nadie resultó herido durante el incidente.

El caso fue investigado inicialmente por la agente Shalyan Torres, adscrita al Distrito de Trujillo Alto.