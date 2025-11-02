Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan un hurto ocurrido en la subestación de LUMA Energy en Punta Santiago, Humacao, donde aproximadamente 200 pies de alambre de acero bañado en cobre fueron sustraídos de manera ilegal.

Según la información preliminar, el querellante reportó que desconocidos lograron acceso a los predios de la subestación y se llevaron alambre de cobre de 4/0 de espesor, valorado en alrededor de $3,000.

El caso fue inicialmente atendido por el agente Benny Rodríguez, quien realizó la investigación preliminar y refirió el asunto al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao para que continúen con las pesquisas.