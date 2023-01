Jeromy Pietri Napoleoni, quien está imputado junto con su madre, Ana Inés Napoleoni Medina, por el asesinato del joven Jancarlo Rivera Lugo, teniente segundo de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, rechazó la asistencia legal asignada por el Estado al aducir que cuenta con representación privada.

Sin embargo, a mediodía de hoy, todavía no estaba confirmado cuál será el abogado que atenderá el caso, según salió a relucir durante la vista de ‘status conference’, celebrada en la sala 403 del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, ante la jueza Lizandra M. Avilés Mendoza.

El procedimiento persigue atajar cualquier contratiempo que pueda afectar el curso de los trabajos judiciales, previo a la vista preliminar pautada para este viernes, 13 de enero a las 9:00 de la mañana.

Arresto de Jeromy Pietri Napoleoni ( Miguel J. Rodríguez )

De acuerdo con la licenciada Melissa Vázquez, de la Sociedad para la Asistencia Legal, (SAL) el imputado le informó “que estaba representado” por el licenciado Carlos Padilla. Esto, durante una entrevista presencial realizada en un área provista por el tribunal.

No obstante, la fiscal Annette Esteves mencionó que, el abogado señalado por Pietri Napoleoni, “aún no había sido contratado”, según manifestó el letrado en un encuentro informal que ocurrió más temprano.

“Al decir (Pietri) que tiene representación legal privada, eso lo descarta la Sociedad para la Asistencia Legal. En la mañana de hoy, (el abogado Carlos Padilla) me manifestó que aún no lo había contratado y, que ha habido conversaciones, pero que no han llegado a una contratación final”, expresó la representante del ministerio público.

“Pero al momento, no compareció ningún abogado, como que es su representante legal. Espero que en la vista de mañana se dilucide finalmente el asunto y tenga ya abogado para poder entrar en los méritos de la vista, en la fecha que el tribunal disponga”, insistió.

Por su parte, el licenciado Luis Quiñones González, asistió a la conferencia judicial para notificar que se hará cargo de la representación legal de Ana Napoleoni, de 43 años, por los hechos ocurridos el 14 de noviembre en el sector Nueva Vida del barrio El Tuque.

Licenciado Luis Quiñones, abogado de Ana Napoleoni. ( Sandra Torres Guzmán )

El abogado expuso a Primera Hora que su cliente “está detenida y estamos esperando celebrar la vista preliminar”.

Con un tono de incomodidad, la jueza advirtió a las partes de que prevalece, para este viernes, el señalamiento automático de la vista preliminar. Además, los imputados participarán de manera virtual.

Esto al señalar una serie de situaciones que han limitado la agilización del proceso judicial, principalmente desde el arresto de Jeromy el pasado 6 de enero en Guayanilla.

“El ministerio público está preparado. El pueblo está preparado para entrar en la vista”, sostuvo la fiscal.

Pietri Napoleoni y su madre, Ana Inés, enfrentan cargos por asesinato en primer grado,

tentativa de asesinato, robo agravado y violaciones a la Ley de Armas, por portar, apuntar y disparar armas automáticas. Mientras que su progenitora afronta una denuncia adicional por amenaza o intimidación.