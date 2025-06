La evaluación a fondo, “sin el ay, bendito”, sobre las causas que inciden para que en los pasados cinco años se haya duplicado el pago de horas extra en la Uniformada, es uno de los aspectos importantes que maneja el comisionado de la Policía, Joseph González Falcón, para poner la casa grande en orden.

Para lograrlo, se apoyará en la fiscalización con el objetivo de establecer quiénes no están aptos para reclamar ese pago.

En los últimos cinco años, el presupuesto separado para el pago de horas extra ha subido de $53 millones a $100 millones.

Existen varios factores para esta alza, como las jornadas de 12 horas por falta de personal o planes especiales -como el 1 de mayo- y el pago a oficiales de rango que facturan por tareas operacionales en un 51% o más de su jornada, por disposición de la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés).

“Estamos haciendo ese análisis asegurando que, si no te toca ‘overtime’, no debes cobrarlo”, aseguró González Falcón en entrevista con Primera Hora.

La cantidad de agentes realizando labores civiles en la actualidad asciende a 558 y, a pesar de que la cifra ha ido disminuyendo desde el 2001, cuando tenían 1,300 registrados en sus estadísticas, la agencia cuenta en la actualidad solo 11,303 uniformados.

“Para mí es importante la separación del DSP (Departamento de Seguridad Pública) porque, como comisionado o superintendente, debo tener el control del puesto e identificar dónde necesitamos el dinero, en qué área. (Quiero) asegurarme que esto con el ‘overtime’ no pase otra vez, porque si tenemos un presupuesto, nos sentamos y hacemos ese análisis sabiendo cuáles son los meses más fuertes para la Policía y subimos la cantidad que podemos gastar y otros meses no y ajustamos para no llegar a febrero a coger la culpa nosotros de algo que era presupuestado”, sostuvo el comisionado, quien también es contable.

Aseguró que "para mí es importante conectar con el personal, hablar, conocer, escuchar", y reconoce que es un "poco difícil con más de 180 cuarteles a nivel isla. ( Pablo Martínez Rodríguez )

El comisionado se refiere a que para el mes de mayo fue necesario que la Junta de Supervisión Fiscal liberara $12 millones para el pago inmediato de las horas extraordinarias trabajadas por los policías, una cantidad que no estaba presupuestada.

“Si es policía y está trabajando una posición administrativa, no lo debe estar cobrando; si está desarmado, no lo debe estar cobrando. Estamos haciendo las cosas como se deben hacer y sin el ‘ay, bendito’”, subrayó González Falcón.

Este reconoció que “poner la casa en orden es difícil, porque la prioridad es la seguridad y la moral de nuestros oficiales”.

Meterá mano al reclutamiento

El comisionado agregó que desde el día que asumió la posición sabía que uno de sus mayores retos sería el reclutamiento de personal, la retención de policías y otorgarles un retiro digno.

Sin embargo, a nivel personal, el desafío más grande tiene sus raíces en el cambio de funciones.

“Fui de ser el director del FBI aquí en Puerto Rico con una jurisdicción mucho más pequeña. Sé que siempre dicen que en el lado federal tiene muchos recursos que el gobierno estatal, pero de verdad, fui con 300 personas trabajando bajo mi mando ahora más de 12,000 personas. Para mí es importante conectar con el personal, hablar, conocer, escuchar y era fácil allá, 300 empleados, la mayoría en un edificio y las cuatro oficinas a través de la isla. Ahora, con más de 180 cuarteles a nivel isla, eso se hace un poquito difícil”, observó.

Con poco menos de cuatro meses en la posición, indicó que conoce la estructura de la Policía, pero reconoció que le falta mucho por aprender y que ese proceso nunca va a parar.

Tampoco se ha sentido desautorizado por la gobernadora, Jenniffer González Colón, por la situación ocurrida a finales de mayo cuando se expidieron más de 1,700 multas de tránsito durante una corrida ilegal de motoras en Cataño. Días después, la mandataria anunció la creación de un grupo de trabajo para analizar y regular el uso de vehículos todo terreno, Utility Task Vehicles (“UTV”), Utility Vehicles (“UV”), Side-by-Side Vehicles (“SSV”), otros vehículos afines o similares, incluyendo ciertas motoras.

“Me ha respaldado totalmente, me ha permitido crear mi equipo. Yo siempre he dicho que para mí es importante tener el mejor equipo en todas las áreas -o tener las personas correctas en las sillas correctas- y me ha permitido hacer eso con la Policía y todos los días estamos ejecutando eso”, reafirmó González Falcón.

“La instrucción nunca ha cambiado, nuestro compromiso es con el pueblo de Puerto Rico, con la seguridad de nuestra isla, el capitán Elvis Zeno está a cargo de ese negociado (de Patrullas y Carreteras) y la instrucción desde el día uno fue: haz el trabajo como siempre lo has hecho”.

Más cadetes

En la Academia de la Policía actualmente se están adiestrando dos clases, la 235-A y 235-B, con más de 500 integrantes. Se proyecta que el primer grupo se gradúe para finales de este año y el otro en marzo de 2026.

Mientras que, ante el anuncio de la gobernadora en su primer Mensaje de Situación del Estado, que incluyó una partida presupuestaria para el próximo año fiscal de $19.6 millones para el reclutamiento de 800 cadetes y horas extra, respondió que ya tienen 966 candidatos que están en proceso de cumplir con todos los requisitos que se les exige.

A su juicio, la cantidad de aspirantes demuestra que hay una opinión errónea y generalizada de que “nadie quiere ser policía”.

El comisionado sabe que uno de sus mayores retos es el reclutamiento y retención de policías. ( Xavier Araújo )

De ese total, 639 están en espera de que se le realice la prueba del polígrafo.

Destacó que, desde el 2017, no se impartía la clase para formar a 14 poligrafistas y se organizó un grupo que se graduó recientemente para tener a uno en cada área policíaca. Se calcula que cada uno puede producir un promedio de 40 pruebas diarias, lo que agilizaría ese proceso.

En 2024, la cantidad de policías por cada mil habitantes en Puerto Rico era de aproximadamente 3.8. Esta cifra ha disminuido desde el 2010, debido a la reducción en la población de la isla y un menor número de oficiales en la fuerza policial.

“Los cadetes son el futuro de esta agencia; para mí es sumamente importante el desarrollo de estos cadetes. Yo sé que la teniente coronel Alba Díaz, que cogió el mando de la Academia, se ha sentado con todos los cadetes, con los líderes de los grupos y está estableciendo su visión”, indicó.

El comisionado comentó que es necesario ofrecer una mejor oferta salarial para los policías activos, así como para los cadetes, por lo que se ha reunido con legisladores, la gobernadora y representantes de la Junta de Supervisión Fiscal. Entiende que hay un compromiso para lograrlo.

“Las escalas salariales se tienen que evaluar, hace años que eso no se toca. Creo que la última vez que los cadetes recibieron un aumento fue en el año 2005, eso es algo muy importante. Un cadete, al día de hoy, gana un salario de $1,800 mensuales… y otra vez tenemos que asegurar que reciben el sueldo que se merecen, porque un país no puede funcionar sin seguridad”.

Para allegar personal a los cuarteles, tienen 97 reservistas o policías retirados que regresan a hacer esas labores administrativas para sustituir a los agentes. La Policía le pidió al DSP 100 más, para el próximo año fiscal.

Tienen 450 agentes asignados a “task forces” federales y estatales y en la Oficina de Seguridad y Protección ahora bajo la dirección de DSP, están asignados 168 policías -incluyendo al personal administrativos en las 13 áreas policíacas- y en las escoltas, 44. Hay una cantidad mínima que ocupa puestos como comisionados municipales.

“Yo tengo la responsabilidad de ellos, pero ellos no me responden a mí, no me hace mucho sentido”, sostuvo al reaccionar al regreso de esa oficina bajo su supervisión una vez se separe del DSP.

Actualmente, González Falcón analiza los diferentes negociados, divisiones, unidades, oficinas y “task forces” para ver cómo pueden maximizar los recursos. Los que no sean necesarios, serán asignados a la Comisaría Auxiliar en Operaciones de Campo.

“Para mí, poner a un policía en un ‘task force’ o donde sea, es una inversión, y yo tengo que ver resultados y, si no veo esos resultados, van para la calle”, sentenció.

Ante las denuncias de la ciudadanía, de que no hay personal disponible en los cuarteles en diferentes municipios de la isla, ante la escasez de personal, el comisionado respondió que no tienen el promedio de tiempo de respuesta, ya que varía del lugar al que se tengan que movilizar, pero aseguró que el personal acude al llamado.

A su vez, descartó que exista una baja en delitos Tipo I porque no llega una patrulla a tomar la querella o los ciudadanos desisten de hacerlo, ya que entiende que en muchos casos se necesita de ese documento para hacer alguna reclamación, como ocurre en los accidentes de tránsito.

En lo que va de 2025, se han registrado 180 desvinculaciones de efectivos, bien sea por retiro, expulsiones o renuncias. No obstante, son elegibles 286, dependiendo si se jubilan con 30 años de servicio y 58 años de edad, o si piden dispensa para trabajar hasta los 62 años.

En los sucesivo, se proyecta que para el 2026 habrá 459 uniformados elegibles para abandonar el Negociado; 302 en el 2027; 468 en el 2028; 589 en el 2029 y en el 2030 unos 440. Ninguno de estos años se compara con el 2010 cuando hubo 9,849 desvinculaciones tras entrar en vigor la “Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento” para empleados de gobierno.

Un nuevo grupo de poligrafistas se graduó el sábado. ( Suministrada )

No somos un narcoestado

El comisionado respondió con un “no” rotundo a la pregunta de si considera que Puerto Rico es un narcoestado, que la ciudadanía esté viviendo sumida en la criminalidad y que los delincuentes actúen con total impunidad, presentando las estadísticas en las que se observa la disminución de la incidencia de esos y otros delitos.

“Mi abuela es una que, cuando yo hablo con ella, lo primero que dice es que hay crisis de seguridad en esta isla, ‘estamos horribles’. Y yo (le respondo) ‘estamos en unos momentos históricos en asuntos de crímenes violentos, asesinatos, ‘carjackings’ y el año 2023: excelente, el 2024: excelente y el 2025: nos va mejor (a base de la disminución en las querellas). Eso debe ser la historia”, enfatizó.

Agregó que hoy en día se está más seguro en la calle que en los hogares, ya que los esquemas de fraude siguen proliferando a través del internet y “tenemos que estar bien pendientes de cómo nos manejamos en esos lugares”.

“La Policía de Puerto Rico está haciendo su trabajo, estamos enfocados, vamos en buen camino, siempre hay espacio para mejorar y lo vamos a hacer, pero creo que la percepción (de la ciudadanía) tiene que cambiar porque estamos cumpliendo con nuestra misión”, reiteró González Falcón.

A su vez, defendió la labor realizada por los policías de los comentarios de un sector de la población que considera que, si no fuera por “los federales” no se esclarecerían ni se someterían casos criminales, de narcotráfico o corrupción en la isla.

“Muchos de esos casos los que los trabajan son policías asignados en los ‘task forces’ o de igual manera trabajando esos casos mano a mano con nuestros policías y ahora de adentro veo el trabajo que hacen con los recursos limitados y de verdad me quedo impresionado”, manifestó.

Sobre las opiniones constantes expresadas en las redes sociales en el sentido de que la baja en la incidencia criminal en su administración es el resultado del trabajo realizado por su antecesor, el coronel Antonio López Figueroa, el comisionado elogió su labor.

Elogió la labor realizada por el excomisionado Antonio López, a la izquierda. ( Carlos Rivera Giusti )

“Eso es parte de nuestro trabajo yo vengo a construir encima de esa fundación, el trabajo que hizo Tony. Creo que Tony hizo excelente trabajo y dejó a la Policía en un lugar mejor que la encontró; y eso es lo mismo que yo vengo a hacer, construir encima y seguir; no es romper, es mejorar, porque hay cosas buenas que ellos estaban haciendo y nosotros las vamos a seguir. Pero hay cosas que tenemos que modificar… traer estrategias nuevas, con personas nuevas e ideas nuevas, yo creo que es bien importante”.

González Falcón recordó que, en los pasados meses, el FBI ha anunciado la radicación de cargos en casos significativos, como a una pandilla de Mayagüez, de secuestro y de fraude, lo que ve como un logro de la agencia federal.

Futuro de la reforma

La Policía ha alcanzado un 85% en cumplimiento con el Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía, pero una de las áreas que no están al día es en la de tecnología.

“Es difícil, porque la tecnología siempre está cambiando, pero tan pronto lleguemos al punto de cumplimiento, tenemos que mantener dos años consecutivos (así)”, explicó.

“Sabemos que el presidente (estadounidense, Donald) Trump el mes pasado firmó una Orden Ejecutiva ordenando a la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, a evaluar todas las reformas a nivel nacional. Hace unas semanas llegó el anuncio de que eran ocho en diferentes jurisdicciones que se modificaron o eliminaron esos acuerdos y sabemos que la última palabra la tiene el juez (federal Francisco) Besosa, que está cargo de la reforma de ese caso”.

De igual manera dijo que continuarán la ruta trazada como en los pasados diez años bajo esa supervisión.

“El compromiso de nosotros es con nuestros policías. Aquí la Policía no es una empresa que vendemos. El producto de nosotros es nuestros policías, que se ponen el uniforme cada mañana y ponen en riesgo su vida para la ciudadanía y ese es un llamado y merecen las condiciones apropiadas para hacer su trabajo y estamos en eso. Esto no es un trabajo de un día para otro. Va a haber muchos retos, requiere de mucho dinero, pero nuestro compromiso es asegurar que tienen las condiciones, los cuarteles, los vehículos”, puntualizó.