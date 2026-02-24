El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, reveló esta mañana que el agente que resultó herido con un machete en el rostro esta madrugada mientras atendía una querella de un caso médico en Bayamón, se encuentra fuera de peligro.

El agente recibió una herida en el rostro, desde el ojo izquierdo hasta la nariz, que debido a que llevan puesto sus espejuelos no fue de gravedad, ya que sirvió para amortiguar el machetazo.

Durante su visita a agente en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Naranjito, donde fue abordado por periodistas indicó que el agente mientras se encontraba junto a su compañera de trabajo fue atacado por un hombre que estaba armado de un machete.

“Sabemos usaron la fuerza necesaria para neutralizar a esta persona”, subrayó el funcionario.

También presenta un hematoma en el rostro y en una mano.

Los hechos ocurrieron a las 4:40 a.m. de hoy, martes, cuando el propio agresor llamó al cuartel del Destacamento de Dajaos para pedir ayuda ya que tenía dolor en el pecho y al llegar el policía Johnny López junto a una agente de nuevo ingreso, fueron atacados por el hombre de 46 años.

“Cuando los compañeros llegan fueron atacados por un machete por un hombre de 46 años repelieron el ataque. El compañero se encuentra estable, está en buen ánimo, recibió una herida en el ojo izquierdo hasta la nariz y gracias a Dios los espejuelos que tenía puestos lo ayudaron porque que la herida no es grave”, agregó González Falcón.

El agente López lleva más de 20 años en la Policía.

El agresor, identificado como Alfredo Hernández Vargas, resultó con una herida de bala en el muslo izquierdo. Este se encuentra recluido en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, bajo la custodia de la Policía. Su condición es estable.

Los investigadores ocuparon el mechete y a los policías les ocuparon las armas para investigación y rearmados de nuevo con otra pistola.

González Falcón, a su vez, destacó el compromiso de los agentes interventores.

“Actuaron como sabemos, estos llegan para atender un caso médico y los compañeros por el compromiso llegan ahí a la escena para ayudar a esta persona y cuando llegan son atacados. Esto no es lo que esperamos, nuestros compañeros salen a la calle todos los días para proteger nuestro pueblo...cada vez que nuestros compañeros salen y en este caso para atender un caso médico no sabe lo que va a encontrar cuando llega a la escena y eso por lo que siempre debemos estar preparados para lo que sea”, advirtió el superintendente.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja tiene a cargo la pesquisa en unión al agenteEduardo Núñez Acevedo, de la División de Investigaciones de Incidentes de Uso de Fuerza (FIU) tienen a cargo la pesquisa.