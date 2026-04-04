Un joven de 28 años se encuentra en condición de cuidado, luego de que chocara contra varios autos estacionados frente a un negocio en Añasco, informó la Policía.

Los hechos se reportaron a eso de las 12:28 a.m. de este sábado, en la carretera PR-402, kilómetro 5.9.

El informe policiaco precisa que, “mientras un conductor, identificado como Edgardo González Moreno, de 28 años, conducía un vehículo marca Mitsubishi, modelo Outlander, año 2006, color negro, en dirección de oeste a este, este lo hacia una velocidad mayor, la cual no le permitió tener control y dominio del volante, dando a lugar a que, por tal descuido y negligencia, saliera de la carretera e impactara dos vehículos que se encontraban estacionados frente a un negocio de la zona”.

Como resultado del choque, el conductor recibió múltiples traumas. Fue atendido en el lugar por personal de Emergencias Médicas, quienes lo transportaron en ambulancia a un hospital del área. Fue referido a Centro Médico de Rio Piedras en condición de cuidado.

El agente Ortiz, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del Área de Mayagüez, se hizo cargo de la investigación.