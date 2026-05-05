Un joven de 19 años se encuentra en condición grave tras salir expulsado de su motora en un accidente ocurrido en la madrugada de este martes en la carretera 165, frente a un restaurante de comida rápida en Cataño.

Según la información preliminar, Janiel O. Marrero Figueroa conducía una motora Yamaha modelo 125 y, al salir de la marginal hacia la carretera 165 en el kilómetro 31.9, no tomó las debidas precauciones. Esto provocó que fuera impactado por la parte posterior con la parte frontal de un vehículo BMW modelo 330, manejado por Jecksyel A. Rodríguez Andino, de 21 años.

A raíz de la colisión, Marrero Figueroa salió expulsado de la motora, cayendo al pavimento y sufriendo heridas de gravedad. El joven fue transportado a una institución hospitalaria, donde quedó recluido en condición de cuidado.

El agente Joel Ortega, bajo la supervisión del sargento Juan Declet, adscrito a Patrullas de Carreteras de Bayamón, junto a la fiscal Liz López, se hicieron cargo de la investigación de los hechos.