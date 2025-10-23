El fiscal Carlos Rodríguez radicará este jueves cargos criminales a Ángel J. Ocacio Hernández, de 21 años y residente en Santurce, por el crimen de un hombre ocurrido el 20 de octubre, frente al edificio 8 del residencial Brisas de Bayamón, en ese municipio.

De acuerdo con la investigación del agente Carlos Lafontaine hechos ocurrieron a las 11:56 p.m., cuando Julio A. Andino Andino, de 20 años, se encontraba frente al portón de entrada y se le aproximó un vehículo.

Andino Andino, al supuestamente ver que iban a exceso de velocidad le dijo a los ocupantes del carro que eso no era un aautopista.

PUBLICIDAD

Acto seguido, el conductor realizó un viraje en “u” y se detuvo frente al perjudicado.

Fue ahí cuando desde el asiento del pasajero, un pistolero le disparó al joven en múltiples ocasiones ocasionándole la muerte en el acto.

En la escena se ocuparon casquillos de pistola.

El occiso no tenía antecedentes penales.

Como resultado de la investigación, se identificó al autor del asesinato, quien posee expediente criminal por violación a la Ley de Sustancias Controladas. Este hizo admisión de los hechos.

Se ocupó el arma de fuego utilizada, junto con otras evidencias relevantes, informó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), capitán Raúl Negrón.