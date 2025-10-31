Un joven llegó la madrugada de este viernes a la comandancia del área de Mayagüez con el cuerpo de una mujer herida de bala en el asiento del pasajero de un vehículo.

Según informó la Policía de manera preliminar, el joven de 18 años, el cual al momento no fue identificado, llegó en un Hyundai color gris al área del estacionamiento de la comandancia pidiendo auxilio, y cuando agentes se acercaron al carro, vieron el cadáver de la fémina con un impacto de bala en la cabeza.

Se indicó que los hechos se registraron pasada las 5:30 de la madrugada. La Policía se encuentra investigando.