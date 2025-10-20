Un joven de 27 años se encuentra en condición de cuidado tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga mientras cabalgaba por la Carretera 3301, en jurisdicción de Cabo Rojo, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente, en el que el equino murió en el lugar, ocurrió durante horas de la noche de ayer, domingo, 19 de octubre de 2025.

Según el informe preliminar suministrado por la Policía, Jorge Nieves Martell cabalgaba por el área verde del extremo derecho de la vía en dirección de Combate hacia Hormigueros, cuando, al llegar al kilómetro 0.8, fue impactado por un vehículo que abandonó la escena sin brindarle ayuda ni detenerse.

A raíz del impacto, el joven salió expulsado y cayó sobre el pavimento, sufriendo heridas de gravedad.

Paramédicos estatales llegaron al lugar y transportaron al jinete a una institución hospitalaria cercana, donde un médico de la sala de emergencias indicó que su condición era delicada.

El caso fue referido al agente Rafael Mercado Ruiz de la División de Homicidios del Centro de Investigaciones Criminales de Mayagüez.