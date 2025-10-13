Joven resulta herida de gravedad al caer del bonete de auto en Cabo Rojo
Conductora inició la marcha y frenó de súbito, lo que provocó que la mujer cayera al pavimento.
La División de Patrullas Carreteras Mayagüez investigaron un accidente de auto de carácter grave con peatón, ocurrido esta madrugada, en el camino Valenta intersección con la carretera PR-102, en Cabo Rojo.
De acuerdo a la información preliminar, a eso de las 12:11 a.m. de hoy, lunes Yaisabel Santiago Méndez de 18 años, y residente de Hormigueros, se encontraba sobre el bonete del vehículo Hyundai Accent, color vino y del año 2007, que era conducido por Noeliz J. Martí Collazo. Esta última inició la marcha y frenó súbitamente, lo que provocó que Santiago Méndez cayera al pavimento ocasionándole lesiones graves.
Santiago Méndez, fue recluida en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, a consecuencia de los múltiples traumas que recibió.
A la conductora del vehículo no se le realizó la prueba de aliento que detecta presencia o ausencia de alcohol en su organismo.
El agente Juan Berrocales y la fiscal Maylin Colón se hicieron cargo de la investigación.