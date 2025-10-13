La División de Patrullas Carreteras Mayagüez investigaron un accidente de auto de carácter grave con peatón, ocurrido esta madrugada, en el camino Valenta intersección con la carretera PR-102, en Cabo Rojo.

De acuerdo a la información preliminar, a eso de las 12:11 a.m. de hoy, lunes Yaisabel Santiago Méndez de 18 años, y residente de Hormigueros, se encontraba sobre el bonete del vehículo Hyundai Accent, color vino y del año 2007, que era conducido por Noeliz J. Martí Collazo. Esta última inició la marcha y frenó súbitamente, lo que provocó que Santiago Méndez cayera al pavimento ocasionándole lesiones graves.

Santiago Méndez, fue recluida en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, a consecuencia de los múltiples traumas que recibió.

A la conductora del vehículo no se le realizó la prueba de aliento que detecta presencia o ausencia de alcohol en su organismo.

El agente Juan Berrocales y la fiscal Maylin Colón se hicieron cargo de la investigación.