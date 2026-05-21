Un joven resultó herido de bala esta madrugada en las inmediaciones de la gasolinera Gulf localizada en la carretera PR-195 de la playa Puerto Real, en Fajardo.

Las autoridades fueron alertadas de los hechos a las 4:08 a.m. de hoy, jueves, a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

De acuerdo con la versión preliminar, el perjudicado, identificado como Jonathan Torres Flores de 22 años y residente en Fajardo, recibió un disparo en el abdomen por parte de su amigo Brian Jenay Ribot de la misma edad, mientras manipulaba un arma de fuego para la cual posee licencia.

El herido fue transportado a un hospital en un vehículo privado y su condición fue descrita como estable.

Personal del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Fajardo, tiene a cargo la pesquisa.