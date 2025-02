El juez superior William Machado Aldarondo, del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, no fijó este viernes la fecha de juicio contra el exalcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez, y la exdirectora de finanzas del ayuntamiento, Yahaira M. Valentín Andrade, para dar espacio a la posibilidad que las partes analicen si inician conversaciones para alcanzar un posible acuerdo de culpabilidad.

La fiscal especial independiente (FEI) Leticia Pabón informó a Primera Hora que otra vista del estado de los procedimientos fue citada para el miércoles, 2 de abril, a las 9:00 a.m., para que se informe la determinación de la conversación o se continúe con el proceso para estipular la fecha del juicio.

PUBLICIDAD

Según la fiscal, en la vista judicial de hoy los abogados de los acusados por corrupción pública “anunciaron que terminaron el trámite apelativo”.

Los imputados buscaban deshacerse de los cargos de incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos por el desvío de unos $9.8 millones, que fueron otorgados en resoluciones conjuntas de la Legislatura Estatal para completar fases del Centro de Trauma de Mayagüez. En cambio, se alega que Rodríguez Rodríguez y su directora de finanzas usaron el dinero para realizar inversiones en un grupo que fue acusado en el foro federal. Sin embargo, el Tribunal Supremo no dio paso a los argumentos que aludían.

Así las cosas, la FEI pensaba que este viernes se fijaría la fecha del juicio.

Pabón informó que, sin embargo, se citó a la nueva vista.

El juez “advirtió que, para esa fecha, si iban a haber conversaciones (para un acuerdo de culpabilidad) se realizaran para que pudiéramos informar ese día”, dijo.

Reveló que, hasta el momento, no ha habido un acercamiento para lograr un acuerdo.

No obstante, dijo que el juez “le preguntó a la defensa y la defensa dijo que eso siempre era una posibilidad. Y, obviamente, si ellos desean tener una conversación, nosotros no nos vamos a oponer. Pero, todavía no hemos calendarizado nada en esa dirección”.

De no alcanzarse un acuerdo, en la vista del próximo 2 de abril los imputados deberán revelar si se realizará un juicio por tribunal de derecho, lo que quiere decir que sería ante un juez, o por jurado. También se debería estipular la fecha para entrega de prueba y las fechas del juicio.

“Nosotros estamos tranquilos. Desde el principio, hemos tenido toda la prueba para llevar este caso hasta las últimas consecuencias. La prueba es tal que en todos los niveles hemos prevalecido. Nosotros estamos tranquilos. Esperando que decidan ellos cuándo lo van a ver y cómo”, sentenció la fiscal.

Recientemente, la Oficina del Panel del FEI alcanzó un acuerdo con el exalcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, que no lo llevará a cumplir cárcel tras ser acusado también de corrupción pública.