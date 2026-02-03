El superintendente de la Policía Joseph González Falcón informó ayer que el juez federal Francisco Besosa autorizó que se imparta el examen de ascenso al rango de sargento conforme al calendario establecido, por lo que el mismo se llevará a cabo este sábado, 7 de febrero, tras haber suspendido su repetición mientras evaluaba la situación.

El examen será repetido debido a que un 95 por ciento de los agentes que lo tomaron a finales del año pasado lo reprobaron, dejando a muchos con la moral baja tras largas horas de estudio en los pasados meses.

“Esta determinación se produce luego de un proceso de comunicación continua y colaborativa entre la Policía de Puerto Rico y las partes del caso de Reforma de la Policía, incluyendo al Monitor Federal, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el ‘Special Master’ y la compañía privada contratada para el diseño y administración del examen”, explicó González Falcón, por escrito.

Se hicieron ajustes en la metodología de evaluación, buscando medir objetivamente los conocimientos y destrezas para el rango.

Agentes han acudido a las redes sociales para quejarse por el poco tiempo que les queda para repasar ya que muchos pensaron que la decisión podría tardar más en ser tomada y no han logrado separar el tiempo para prepararse.

El examen fue desarrollado y será administrado por una entidad externa especializada en evaluación y medición de competencias, utilizando una metodología previamente validada y aprobada por las partes del caso de Reforma. Dicha metodología está dirigida a medir de forma objetiva los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar el rango de sargento dentro de la Policía de Puerto Rico, se explicó.

La agencia había informado que compañía privada Imagen fue contratada para redactar estos exámenes, ya que antes los preparaba una junta integrada por miembros de la propia Policía luego de ser capacitados a esos fines.

“Desde el inicio, nuestro compromiso ha sido actuar con total transparencia y proveer toda la información requerida para atender cualquier planteamiento relacionado con el examen administrado en diciembre de 2025. En cumplimiento con la Orden del tribunal del día de hoy (lunes), y la Orden dictada el 14 de enero de 2026, continuaremos trabajando con las partes, el Monitor y el Special Master, y compartiendo toda la información disponible para el mejoramiento de cualquier proceso futuro de ascenso a sargento”, sostuvo González Falcón.

La prueba se suministró el sábado, 13 de diciembre de 2025, con el fin de fortalecer el liderato dentro de la Policía en momentos en que el retiro de personal por años de servicio, y los nuevos ingresos, no guardan la misma proporción.

Un total de 1,169 policías tomaron esta prueba y solo 60 candidatos lo pasaron, una cifra que según González Falcón “no cumplió con las expectativas ni permitió cubrir la totalidad de las plazas de sargento actualmente disponibles”.