El Departamento de Justicia evalúa un incidente que involucra al director ejecutivo de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), Luis González Rosario, relacionado con presunta violencia doméstica bajo la Ley 54, confirmó esta mañana la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres.

“Estos hechos se encuentran en proceso de evaluación sin que al momento se cuente con la prueba para establecer los elementos de algún delito al amparo de la Ley 54”, indicó la funcionaria en declaraciones escritas.

Según El Nuevo Día, González Rosario fue arrestado el pasado sábado tras una presunta denuncia por violencia doméstica.

El funcionario aún estaba detenido durante la mañana del domingo a la espera de una posible radicación de cargos.

González Rosario fue nombrado director de la AMA en marzo.

Su designación llegó siete meses después de que la entonces secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces, lo destuyera como subsecretario de la agencia. Su salida se produjo tras verse involucrado en una controversia por la adjudicación de un contrato al licenciado Oriol Campos, quien en ese momento formaba parte del equipo de campaña de la gobernadora Jenniffer González.