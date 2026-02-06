El Departamento de Justicia expresó su sorpresa y profundo pesar tras el fallo de no culpabilidad emitido el viernes por el juez Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, que absolvió al enfermero acusado por la muerte de Roberto Viqueira Ríos.

En declaraciones escritas, la agencia sostuvo que el Ministerio Público realizó un trabajo “riguroso y de excelencia” en su encomienda de procurar justicia para la víctima y sus familiares, y manifestó su desacuerdo con la determinación judicial.

“Con el mayor respeto al Tribunal, diferimos de la determinación emitida. Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con las víctimas del crimen en Puerto Rico y reconocemos el profundo desasosiego y la tristeza que hoy embargan a los familiares del occiso ante una absolución que no era esperada y que, a nuestro juicio, no se ajusta a la prueba presentada”, indicó Justicia.

PUBLICIDAD

Relacionadas Absuelven de todos los cargos al enfermero acusado del crimen de biólogo en Yauco

La agencia destacó de manera particular la labor de las fiscales Limary Cobián Lugo y Natalia Pizarro Pérez, así como del personal de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito, resaltando su compromiso profesional y humano durante el proceso judicial.

Según Justicia, aunque una determinación de culpabilidad no hubiese devuelto la vida a Viqueira Ríos, sí habría representado un primer paso para que su viuda, su familia y la comunidad afectada comenzaran un proceso de sanación.

Asimismo, el Departamento agradeció a la testigo del caso, a quien describió como una persona que actuó con valentía al confiar en el Ministerio Público y cumplir con su deber ciudadano al ofrecer su testimonio.

Finalmente, la agencia afirmó que la absolución no altera su deber de continuar trabajando dentro del marco legal para que toda persona que atente contra la vida de otro responda por sus actos.

“Seguiremos firmes en nuestra lucha por desalentar la impunidad, promover el respeto a la vida y fortalecer la confianza del pueblo en el sistema de justicia de Puerto Rico”, concluyó el comunicado.