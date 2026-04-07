El Departamento de Justicia anunció esta tarde nuevos cambios en el equipo de fiscales asignado a los casos contra Elvia Cabrera Rivera y Anthonieska Avilés Cabrera, acusadas por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en Aibonito, el 11 de agosto de 2025.

En declaraciones escritas la secretaria de Justicia Lourdes L. Gómez Torres, indicó que esta determinación responde a un plan estratégico que ya se venía evaluando con anterioridad para robustecer la representación del Pueblo de Puerto Rico.

“Desde hace un tiempo, evaluábamos fortalecer este equipo de trabajo con el fin de maximizar nuestros recursos. A estos efectos, se integran de forma inmediata a los procesos los fiscales: Myriam Nieves Vera, Edmanuel Santiago Quiles y Jackeline Pizarro Gutiérrez. Estos se unen a la fiscal Silda Rubio Barreto, quien permanece en ambos casos”, añadió Gómez Torres.

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La reestructuración surgió a raíz de la renuncia del procurador de menores, el fiscal Orlando Velázquez Reyes, la cual fue presentada y aceptada por la gobernadora Jenniffer González Colón, siendo efectiva el próximo 30 de abril de 2026.

“Agradecemos profundamente al fiscal Velázquez Reyes por sus tres décadas de servicio vertical y compromiso incansable con el Ministerio Público y con Puerto Rico. Entendemos que su salud es prioridad en estos momentos. Su legado de trabajo queda en buenas manos con el equipo de primer orden que hoy asume el liderato de estos casos”, concluyó la secretaria Gómez Torres.

Esta no es la primera ocasión en la que la agencia anuncia cambios, ya que para septiembre del año pasado se designó a Silda Rubio Barreto y Orlando Velázquez Reyes, por su experiencia como procuradores de menores en sustitución de los fiscales originales, Brenda Lee Soto Santiago, Edwin Ortiz Rivera III y Lourdes Cruz Vélez.