El Departamento de Justicia (DJ), a través de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU), radicó en la mañana de hoy, miércoles, 19 cargos contra la dueña y operadora del hogar clandestino Manos de Dios, identificada como Jaime Navarro, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Navarro, enfrenta cargos por los delitos de explotación financiera, apropiación ilegal, negligencia, maltrato, fraude y operar un establecimiento para el cuidado de personas de edad avanzada sin la licencia correspondiente.

La jueza del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, Beatriz Varela Ríos, encontró causa para arresto en todos los cargos y le fijó una fianza de $89,000, la cual prestó.

PUBLICIDAD

La investigación del caso estuvo a cargo de la fiscal Brenda Rosado Aponte y el agente Ricardo Del Valle Vélez.

La investigación reveló que entre el período que comprende los meses finales del año 2023 hasta abril de 2025, de manera temeraria Navarro operó un hogar para el cuidado de personas de edad avanzada, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de los adultos allí ubicados.

Según el comunicado de prensa, este acto por parte de Navarro “fue uno imprudente y contrario a la ley, por cuanto previamente ya conocía de las consecuencias que conllevaba operar un hogar sin obtener previamente la licencia del Departamento de la Familia”.

Se alega que la dueña del hogar registró sus operaciones en dos direcciones distintas: una en la urbanización Mansiones de Carolina, durante los años 2023 hasta finales de 2024 y el otro en la calle 7 del narrio Saint Just en Trujillo Alto, entre finales del año 2024 hasta el 7 de abril de 2025.

En el mes de marzo de 2025, y en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal de Carolina se intervino en el hogar y se reubicó una primera adulta mayor.

Luego, el 7 de abril del año pasado, y como consecuencia de un operativo realizado por el Departamento de la Familia (DF) con el apoyo de la Policía, se logró dar con el paradero de otros dos adultos mayores.

Como parte del protocolo del DF una vez un adulto mayor es egresado de un establecimiento debe pasar por la sala de emergencias para evaluación física, lo que reveló que estuvieron expuestos a un patrón de negligencia en el cuidado por parte de Navarro, lo cual redundó en un riesgo a la salud e integridad física de los adultos mayores.

PUBLICIDAD

“La protección de nuestros adultos mayores es una prioridad ineludible del Departamento de Justicia. No toleraremos que personas sin escrúpulos se aprovechen de una población vulnerable mediante esquemas ilegales que ponen en riesgo su salud, su dignidad y su seguridad. Continuaremos utilizando todas las herramientas que nos provee la ley para procesar con firmeza a quienes violen la confianza pública y atenten contra los derechos de nuestros adultos mayores”, expresó Gómez Torres.

La funcionaria, a su vez, destacó la agilidad y responsabilidad del equipo de trabajo de la MFCU, para investigar y radicar los cargos tras un referido de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

La vista preliminar fue señalada para el 4 de febrero.