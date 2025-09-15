La jueza Nerisvel Durán Guzmán sentenció este lunes a 62 años de cárcel a Heidy Michelle Marmolejo García, conocida como “La Diabla”, por el asesinato del comerciante Emmanuel Edmond.

En este caso, Marmolejo García aceptó, a través de un acuerdo con la Fiscalía, declararse culpable de asesinato en segundo grado y violación a la Ley de Armas. La sentencia impuesta consiste en 50 años de prisión por el cargo de asesinato en segundo grado y 12 años adicionales por violación a la Ley de Armas, según confirmó a Primera Hora la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT).

La investigación del caso en su contra reveló que la mujer conocía a Edmond desde los 17 años, pues este y su esposa la albergaron en su casa. El hombre posteriormente le alquiló una vivienda. Por la relación cercana, Marmolejo García presuntamente conocía el lugar donde este guardaba sus ahorros, hasta donde acudió con otra persona para robarle. El comerciante la habría sorprendido en el robo y esta le disparó, causando su muerte.

En un caso separado, Marmolejo García enfrenta además una acusación por asesinato en primer grado, por presuntamente haber planificado la muerte de su expareja, identificado como Edgar Paul Tejada.

Tejada fue asesinado el 29 de octubre de 2022, mientras compartía a bordo de su vehículo con la madre de su hijo menor, con quien se había reconciliado, frente a una residencia en la urbanización Country Club, en Carolina. Allí, se le acercó un automóvil y abrió fuego contra la pareja.

El hombre recibió varios impactos de bala que le provocaron la muerte posteriormente. Su acompañante, que estaba embarazada en ese momento, resultó ilesa.

El juicio por ese caso está pautado para iniciar el 31 de octubre.