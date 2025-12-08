Dos delincuentes intentaron esta madrugada vaciar el dinero de un cajero atomático localizado en el establecimiento “To Go” de la gasolinera Shell de la avenida Magnolia en la urbanización Villa Contessa, en Bayamón.

Los hechos se reportaron a las 3:49 a.m. de hoy, lunes, cuando dos asaltantes, uno de ellos encapuchado, llegaron a la gasolinera en una camioneta y uno de ellos con un taladro se bajó para extraer el dinero del cajero automático.

Un empleado, que se encontraba cerca de la puerta, no permitió la entrada del sospechoso, lo que provocó que ocurriera un forcejeo entre ambos.

El perjudicado perdió el balance, siendo agredido varias veces con la herramienta en la cabeza.

Los individuos huyeron del lugar sin el dinero.

El empleado herido fue transportado a una sala de emergencias en condición estable.

El agente Francisco Lamberti y el sargento Guillermo García investigaron el caso de agresión grave, el cual se refirió al CIC de Bayamón.