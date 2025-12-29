Una mujer resultó herida durante una agresión con pirotecnia reportada en horas de la madrugada de hoy en la calle Norzagaray, frente al Museo de Arte, en San Juan, informaron las autoridades.

Según la información preliminar, el incidente ocurrió alrededor de las 2:50 de la madrugada, cuando la querellante, Nicole Marie Torres, de 27 años, caminaba por el lugar y alguien, desde un vehículo, le arrojó un artefacto de pirotecnia.

Como resultado del acto, la mujer sufrió una herida en la pantorrilla izquierda, por lo que la Policía Municipal realizó gestiones con OMME San Juan para que paramédicos acudieran a la escena.

La perjudicada recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente indicó que se trasladaría a un hospital en su vehículo privado.

La investigación quedó a cargo de la policía municipal Fabiola Cruz.