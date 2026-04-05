La Policía investiga el robo de una motora reportado ayer, sábado, en horas de la noche en Hato Rey.

De acuerdo con el informe preliminar, agentes adscritos al precinto de Hato Rey Este investigaron el reporte del robo de una motora a eso de las 10:27 p.m. del sábado, en la avenida Barbosa intersección con la calle Quisqueya.

Según alegó la querellante, una mujer de 22 años y vecina de San Juan, se encontraba transitando por la avenida Barbosa y, al llegar a la intersección con la calle Quisqueya, hizo un viraje hacia la izquierda y de pronto un auto Infinity, color azul oscuro, la interceptó y evitó su libre movimiento.

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En ese momento, un individuo se bajó de ese vehículo y, portando un arma de fuego, la despojó de una motora GAS SM700, color roja, con la tablilla #320508m.

El sospecho, que estaba vestido de negro y con la cara parcialmente tapada con una máscara de esquiar, huyó del lugar en la motora robada, por lo que no se descarta que otra persona estuviera conduciendo el auto utilizado en este robo en común y mutuo acuerdo.

El agente Víctor Ortiz, del Precinto de Hato Rey, investigó preliminarmente el incidente, y lo refirió al personal de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para que continúe con la investigación de rigor.