Agentes a cargo del Plan de Vigilancia Preventiva de Zona de Isla Verde arrestaron esta madrugada a un motociclista que resultó herido de bala en carretera PR-187, en dirección hacia Piñones.

Mientras los agentes patrullaban por el lugar, a eso de las 12:10 a.m. de hoy, lunes, escucharon varios disparos en el lugar y observaron a motociclistas reunidos en la carretera.

Uno de ellos, identificado como Joshua A. Cruz Feliciano, hizo un aceleramiento indebido, perdiendo el control y dominio del manubrio, provocando que cayera al pavimento.

Los policías realizaron gestiones para brindarle los primeros auxilios y se percatan que las heridas no eran de un accidente sino de bala en diferentes partes del cuerpo.

El hombre herido portaba un arma de fuego y un abastecedor de los cuales no posee licencia de armas.

El joven, fue transportado hacia la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido por el doctor de turno. No se informó su condición de salud.

A este se le ocupó una pistola Glock modelo 27, calibre .40, de color negra, un abastecedor con 15 municiones y la motora marca Italika modelo Tan 200, de color rojo y negro y del año 2025.

Los agentes Alberto Reyes Torres y Blanca Carrasquillo Santiago, se encuentran a cargo de la investigación