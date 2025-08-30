En un incidente registrado en la madrugada de este sábado frente a un negocio del barrio Dajaos, en Bayamón, un joven de 19 años sufrió una cortadura en el área de la cabeza luego de recibir golpes con una botella, informó la Policía.

La agresión se reportó a eso de las 3:36 a.m. frente al negocio El Talí, localizado en la carretera PR-167, precisó la Uniformada.

El informe de novedades establece que “un joven de 19 años resultó herido en la ceja izquierda y en la parte posterior de la cabeza, aparentemente causadas por una botella, en circunstancias que se encuentran bajo investigación”.

El perjudicado fue llevado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Naranjito, donde se le tomaron cerca de 13 puntos de sutura. El caso fue citado para continuar con la pesquisa.

La agente Montero, adscrita al precinto de Dajaos, investigó preliminarmente esta agresión.