Una mujer de 74 años denunció a la Policía que dos individuos con vestimenta oscura le arrebataron de las manos una bolso de papel que contenía $5,000.

Los hechos, informó la Uniformada en un informe, se reportaron a eso de la 1:06 p.m. de ayer, viernes, en la calle Luquillo, de la urbanización Villas de Buenaventura, de Yabucoa.

“La perjudicada, de 74 años, informó que, al llegar a su residencia, se le acercaron dos individuos con vestimenta oscura, quienes, mediante la fuerza, le arrebataron un bolso de papel color blanco y negro, en cuyo interior contenía $5,000 en efectivo”, precisó la Policía.

Los asaltantes se marcharon del lugar sin causarle daño físico a la víctima.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Edward Medina, quien refirió el caso al personal de la División de Investigaciones de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (R.E.P.A.P.D.) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, para continuar con la pesquisa.