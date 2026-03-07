Una mujer, residente de Brooklyn, Nueva York, fue víctima de un robo ayer, viernes, en la calle Pellín Rodríguez, en Santurce, informó la Policía.

Los hechos se registraron a eso de las 5:14 p.m. y fueron reportados ante agentes adscritos al Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan.

“Según informó la querellante, de 40 años y residente en Brooklyn, Nueva York, que otra mujer, en común y mutuo acuerdo con un hombre, la amenazó e intimidó con un arma de fuego, despojándola de $1,500. También le robaron dos tarjetas, una del Chase Bank y otra de Capital One, las cuales logró cancelar antes de que realizaran alguna transacción", indica el informe policiaco.

Durante el incidente, la perjudicada resultó ilesa.

Este caso será referido a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación.