Le roban a turista en Santurce
Le llevaron dinero y tarjetas de crédito.
Una mujer, residente de Brooklyn, Nueva York, fue víctima de un robo ayer, viernes, en la calle Pellín Rodríguez, en Santurce, informó la Policía.
Los hechos se registraron a eso de las 5:14 p.m. y fueron reportados ante agentes adscritos al Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan.
“Según informó la querellante, de 40 años y residente en Brooklyn, Nueva York, que otra mujer, en común y mutuo acuerdo con un hombre, la amenazó e intimidó con un arma de fuego, despojándola de $1,500. También le robaron dos tarjetas, una del Chase Bank y otra de Capital One, las cuales logró cancelar antes de que realizaran alguna transacción", indica el informe policiaco.
Durante el incidente, la perjudicada resultó ilesa.
Este caso será referido a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación.