Un conductor de Uber se quedó sin su auto esta madrugada, cuando en medio de una solicitud de servicio para realizar un traslado desde un negocio de San Juan hacia Isla Verde le robaron su vehículo.

Los hechos ocurrieron a eso de las 2:30 a.m. de hoy, sábado.

La Policía detalló en su informe que el conductor “se encontraba haciendo Uber cuando aceptó un viaje, en el cual debía recoger al cliente en los predios del negocio D’Girls, y llevarlo hacia Los Pinos en Isla Verde”

“Luego, cuando el pasajero abordó el vehículo del perjudicado, un Toyota CHR, gris metálico, con la tablilla JDX-564, le indicó que le diera un momento, ya que iba a hablar con unas personas, el mismo se bajó y regresó al auto pidiéndole que esperara un poco más, que venían unas muchachas”, añade el relato de hechos.

PUBLICIDAD

Se informó que el chofer percibió que algo no estaba bien, por lo que se bajó del auto y pidió al individuo que también saliera del vehículo.

“El individuo se negó, pero finalmente se bajó y se montó por el lado de chofer, llevándose el vehículo”, dijo la Policía.

De inmediato, no se proveyó una descripción o una fotografía de la persona sospechosa del robo.

La agente Deborah Castillo, adscrita al Precinto de San Juan y Santurce, investigó preliminarmente y refirió el caso al personal de la División de Vehículos Hurtados de San Juan.