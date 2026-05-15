Un septuagenario se querelló en la tarde de hoy, viernes, por el hurto de billetes de lotería tradicional en el propio estacionamiento de la Lotería ubicado en la avenida Carlos E. Chardón, en Hato Rey.

Según informó el querellante de 77 años y vecino de Toa Baja, dejó su vehículo Nissan Sentra del año 2017, estacionado en el mencionado lugar y al regresar se percató que alguien tuvo libre acceso al interior para apropiarse ilegalmente de los billetes de lotería.

El perjudicado valoró la propiedad en aproximadamente $3,550.

El caso fue referido al personal de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.