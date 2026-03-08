Un ciudadano chino se presentó al cuartel del Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan para denunciar que fue víctima de fraude y estafa, por la suma de $125,000.00, informó la Policía.

Según alegó el querellante, para el 24 de noviembre de 2025, en horas de la tarde, recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como funcionario de la embajada de China en Washington DC, Estados Unidos. La comunicación no le extrañó al perjudicado ya que llevaba aproximadamente un año esperando respuesta sobre la renovación de su pasaporte chino.

En dicha llamada le indicaron que su pasaporte había sido encontrado en posesión de una persona arrestada en el Aeropuerto de Guangzhou, en China, por presuntamente transportar pasaportes robados. Luego, le transfirieron con otra persona, que se identificó como un agente de la Oficina de Seguridad Pública de Guangzhou, quien le indicó que era sospechoso en una investigación de lavado de dinero y le hizo amenazas de arresto.

Tras lo sucedido, los individuos le exigieron el pago de una supuesta fianza para evitar cargos criminales, y este realizó una transacción bancaria por la cantidad de $25,000.00 dólares a través de su cuenta de banco. Sin embargo, la institución bancaria marcó la transacción como sospechosa y cerraron o bloquearon su cuenta.

Luego, el querellante le pidió ayuda a amigos y familiares quienes le transfirieron $100,000.00 a otra cuenta y desde esa transfirió el dinero a una billetera digital (Ethereum). De acuerdo al perjudicado, realizó varias transferencias en cripto moneda entre 27 de enero de 2026 y el 12 de febrero de 2026 estimando su pérdida total en $125,000.00.

El agente Emanuel Vélez, del precinto policiaco, consultó el caso con el personal de la División de Propiedad y Fraude del CIC de San Juan, quienes autorizaron el referido por sistema para continuar con la investigación.