Policías adscritos al distrito de Quebradillas, investigaron en la mañana de hoy, lunes, una querella de hurto de dinero del interior de un vehículo, en hechos ocurridos en la carretera PR-453, del barrio Guajataca, en ese municipio.

De acuerdo a la investigación preliminar, a eso de las 8:30 a.m. de hoy, lunes, el querellante informó que una persona que vestía ropa de camuflaje llegó hasta su residencia y del interior de un automóvil marca Kia Sportage color azul, el cual se encontraba estacionado frente a la residencia, se apropió ilegalmente de un sobre que contenía $1,000 en efectivo.

En el informe de novedades no se indicó si hubo daños al vehículo o si el delito ocurrió por libre acceso.

El agente Jorge Vélez Vargas, adscrito al distrito de Quebradillas, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.