El presidente de la Asociación de Policías Unidos Luchando Inc. (APUL), Gabriel Hernández Ramos, inició este lunes una manifestación frente a la oficina de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en Hato Rey, para reclamar un aumento salarial y el pago del exceso de las horas compensatorias.

Según explicó, toda la semana estará apostado solo durante ocho horas, o sea, un turno de trabajo, hasta que escuchen sus reclamos y les honren los pagos prometidos.

A la manifestación se le podría unir un grupo pequeño de policías y, de no recibir respuesta entre este miércoles y jueves, estaría convocando a la Uniformada a una manifestación este viernes.

Desde el 2018, no se aumenta el salario a los policías mientras la agencia continúa experimentando bajas en sus filas por renuncias y su retiro, entre otras causas.

“Ya yo le hablé a ellos (a la JSF) en mayo de este año, que tuvimos una reunión presencial y el exceso de las 480 horas, que acaben de pagarlas ya. Desde el 2018 llevamos sin un aumento salarial. Yo se lo dije (a Robert F. Mujica) en esa reunión; le dije: ‘necesitamos un aumento salarial’. Allí estuvo (Arturo) Garffer y Joseph González y ellos me secundaron. Me respondió: ‘lo vamos a trabajar’, pero ‘lo vamos a trabajar’ es que no están haciendo nada”, exclamó.

Reveló que, en la actualidad, se calcula que la Policía de Puerto Rico cuenta con una matrícula total de 10,200 efectivos, mientras que en la calle solo están trabajando 5,700 para combatir la criminalidad, la prevención y atender las querellas de la ciudadanía.

“Este país va de mal en peor, no tenemos guardias, por eso es que no vemos efectivos en la calle”, advirtió.

Los policías exigen el pago del exceso de las 480 horas de tiempo compensatorio acumuladas por un empleado, lo que debe desembolsarse en efectivo dentro del período de pago en que se trabajó o en el siguiente. Este pago debe ser a razón de tiempo y medio por cada hora extra trabajada en un plazo de 45 días.

Para ello, en octubre de 2024 se asignaron al Departamento de Seguridad Pública (DSP) $1 millón para contratar a una compañía de auditoría que corroborara los pagos correspondientes que se iban a entregar. No obstante, a esta fecha, no se ha concretado, según subrayó el líder gremial.

“Hoy estamos a noviembre del 2025 y nosotros tenemos el sistema SITA (Sistema Integrado de Tiempo y Asistencia). Aquí se sabe todo lo que trabaja cada uno de los policías, ¿para qué darle un millón (de dólares) a otra compañía?, ¿pues para que tenemos el sistema SITA?”, cuestionó Hernández Ramos.

Recordó que en unas seis ocasiones ha enviado correos electrónicos a la gobernadora Jenniffer González, a La Fortaleza, y en el 16 de julio pasado le respondió por escrito el sistema automatizado que había sido referido a la división de programación y calendarios.