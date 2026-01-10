Lisha Adarquiris Ramón Mejías ganó la atención pública por vender jugos orgánicos en la calle, mientras acurrucaba en sus brazos a su pequeña hija en un cargador de pecho.

La fama le llegó por las redes sociales, en donde llegó a denunciar en diciembre de 2022 que el Departamento de la Familia le había removido a la menor.

Los escándalos públicos fueron cada vez más grandes hasta que terminó presa por agredir a una mujer cerca de un negocio en la intersección de la calle Sagrado Corazón con la Avenida Eduardo Conde, en Villa Palmeras, Santurce.

El 24 de julio de 2024, tras un alcanzar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de San Juan, Ramón Mejías fue sentenciada a cumplir siete años en probatoria y a pagar una pena de $600.

11 Fotos La joven vendedora de jugos y creadora de contenido en redes sociales ganó popularidad con la controversia en torno a la custodia de su hija Nazaret.

Ante la llegada del nuevo año, Ramón Mejías recurrió a las redes sociales para sincerarse sobre “cuánto me ha afectado” ese pasado de escándalos.

“Jóvenes, tomen conciencia. Un récord manchado no es algo pequeño ni pasajero. Es una marca que cierra puertas, que limita oportunidades y que puede truncar, de golpe, un futuro que aún está en construcción. No lo vean como algo sin importancia ni como un error sin consecuencias. Cada decisión cuenta, y lo que hoy parece mínimo, mañana puede pesar más de lo que imaginan. Cuiden su camino, porque el futuro se construye con las elecciones que hacen hoy”, manifestó en su publicación, que ya alcanza miles de “me gusta”.

“No romantices los errores ni normalices lo que te daña. No todo lo que ‘todo el mundo hace’ está bien, ni todo lo que parece una salida rápida lo es. Muchas decisiones que se toman por impulso, por presión o por rebeldía dejan marcas reales: en tu récord, en tu mente, en tus oportunidades y en tu paz. Aprende a escucharte y a ponerte límites, aunque nadie más lo haga. Aléjate de personas y ambientes que te empujan a ser alguien que no eres o que te hacen sentir pequeño, confundido o sin valor. A veces la pérdida no es dejar ir a alguien, sino perderte a ti mismo por quedarte”, añadió.

Lisha A. Ramón Mejías fue acusada por los delitos de agresión grave y violación a la Ley de Armas. ( Suministrada Policía )

El mensaje sigue con un llamado a cuida “tu nombre, tu tiempo y tu corazón”.

“Lo que construyas hoy tu carácter, tu disciplina, tu manera de amar y de decidir será lo que te sostenga mañana, cuando las cosas se pongan difíciles. Y si en algún momento caes, no te quedes ahí: reconoce, aprende, levántate y sigue. Tu pasado no te define, pero sí te puede enseñar… si decides usarlo para crecer”, concluyó.

La joven indicó que el mensaje, en el cual adjuntó su ficha policiaca en la que se le señala de “asalto agravado”, lo hizo “desde mi corazón”.

En los últimos días, Ramón Mejías ha publicado fotografías en las redes sociales en la que se le observa con el pelo largo y junto a su pequeña hija, Nazaret. También ha demostrado que continúa con haciendo sus jugos naturales para la venta.

“Dios ha sido bueno”, aseguró en una su primera publicación del año.