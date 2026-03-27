La Policía de Puerto Rico investiga un caso de presunta extorsión reportado en el municipio de Juncos, luego de que un hombre denunciara haber sido víctima de una llamada amenazante en la que le exigieron dinero a cambio de la supuesta liberación de su hija.

De acuerdo con el informe preliminar, el querellante, de 50 años, recibió una llamada en la que un individuo le aseguró que mantenía a su hija secuestrada. Durante la comunicación, el sospechoso le exigió el pago de 10,500 dólares bajo amenaza de hacerle daño.

Ante la presión, el perjudicado retiró el dinero en una institución bancaria y se trasladó hasta la parte posterior de un centro comercial en Caguas, donde dejó el efectivo dentro de un sobre, siguiendo instrucciones del presunto extorsionador.

El caso es investigado por agentes adscritos a la División de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (DIREPAPD) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, quienes continúan con las diligencias para esclarecer los hechos.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020 si poseen información que ayude en la investigación. También pueden ofrecer datos a través de las redes sociales oficiales de la Policía.