Una mujer recibió una herida de bala en el rostro anoche mientras transitaba por la carretera PR-828 frente a la escuela Abelardo Díaz Alfaro en el barrio Piñas, en Toa Alta, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

De acuerdo con la querella, a eso de las 9:30 p.m. de ayer, domingo, cuando la mujer y su acompañante pasaron frente al plantel donde se encontraban varios motociclistas reunidos escucharon detonaciones que impactaron su guagua Toyota Tacoma color blanco, causando daños al cristal posterior y la puerta frontal del pasajero del lado derecho.

Una de las balas alcanzó a una joven de 26 años de edad, en el lado izquierdo del rostro.

El conductor de 30 años decidió continuar la marcha hasta el cuartel municipal de Toa Alta para pedir ayuda.

La mujer herida fue hospitalizada en condición delicada en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

Al conductor se le ocupó una pistola calibre .40, cargadores y balas, para la cual posee licencia.

También se ocupó la camioneta para fines de la investigación.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.