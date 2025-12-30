El asesinato de Joleyxson Martínez Rodríguez la noche del domingo en la carretera PR-2, en Toa Baja, ha estremecido a sus amigos y familiares.

“Un tipo bacano no le hacías el mal a nadie y dispuesto para los demás. Descansa en Paz ahora a bachatearlo en el más allá”, lamentó una usuaria de Facebook, identificada como Angie Beltran.

El homicidio ocurrió a eso de las 9:49 p.m., cuando Martínez Rodríguez, conocido por su apodo de “Mezclita”, manejaba un carrito de golf por la vía. Un vehículo lo rebasó y disparó en su dirección, hiriendo también a dos mujeres, especificó Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón a Primera Hora.

Al momento, las autoridades están analizando vídeos de cámaras de seguridad en el área donde fue baleado.

“Estamos todavía trabajando toda la información, trabajando piezas de evidencia, para una vez recopilado poder comenzar a analizar esos vídeos eso toma bastante tiempo, para tener algo más claro de qué fue lo que sucedió. Estamos entrevistando todavía a personas relacionadas a este evento, personas que tienen conocimiento, (nos) estamos moviendo a distintos negocios a recuperar (evidencia). Es un trabajo bien arduo que estamos haciendo, pero todavía estamos en un proceso de análisis de evidencia y todo este tipo de trabajo”, explicó el agente al asegurar que las féminas heridas están recuperándose de manera estable.

Se desconoce, al momento, si fueron varios tiradores o uno solo. Sin embargo, Negrón afirmó que en la escena se recuperaron “varias piezas de evidencia”.

“Levantamos bastante”, sostuvo.

El joven, de 34 años, era organizador de corridas de motora. El día de su fallecimiento, invitaba a través de su perfil en Facebook a unirse a un “Chinchorreo de Mezclita”.

En especial, Misael González, apodado “Rey Charlie”, lamentó la muerte de “Mezclita” con múltiples publicaciones en redes, recordando las últimas corridas que compartieron juntos.

“Son tantos recuerdos mano que no dejará de doler NUNCA!!”, dijo en Facebook.

Negrón señaló que “Mezclita” no tenía antecedentes penales.