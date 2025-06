“Excelente mujer, excelente amiga, excelente madre, esposa, tía, prima y así la recordaremos”, de esta manera fue descrita Franchesca Nieves López, de 40 años, asesinada en la tarde del lunes a mansalva mientras se encontraba en el servi-carro del restaurante de comida rápida Church’s en el centro comercial Plaza Aquiarium Mall, en Toa Alta.

La propietaria de la funeraria Hernández, Mary Carmen López, donde Nieves López laboró desde que hizo su práctica en el 2022 y ascendió hasta ocupar el cargo de asistente de director funerario, expresó que encuentra devastada con el crimen.

La recuerda como “una persona carismática dada al servicio al cliente”, ya que desde que llegó a hacer la práctica en el 2022, mostró sus habilidades a tal punto que se quedó trabajando con ellos.

Además, se destacó su disposición por el trabajo ya que aprendió todas las posiciones de la funeraria convirtiéndose en parte de su familia, narró López, en entrevista con Primera Hora.

Sobre la ficha que fue diseminada por el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) por un caso de violación a la Ley de Sustancias Controladas, comentó que esos hechos ocurrieron hace unos 20 años, por un error de juventud.

“Ella tuvo el poder de reivindicarse, todos tenemos la oportunidad de entregar una versión de nosotros mismos como ella lo hizo”, finalizó López.

Francheca Nieves López, fue asesinada a balazos en el servi-carro en Toa Alta. ( Suministrada )

Por su parte, el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, capitán Raúl Negrón Caldero, narró que ayer a eso de las 4:39 p.m. mientras la víctima se acercó a la pizarra del menú en su guagua Toyota Sequoia, color blanco del 2005, más de una persona le disparó de frente desde un vehículo.

Actualmente, se trabaja para obtener vídeos de cámaras de seguridad para establecer su descripción, agregó.

El génesis de esta desgracia está estrechamente vinculado con una disputa por una herencia de una casa de parte de la familia de su esposo que comenzó hace un par de años.

De hecho, ayer, lunes, la mujer estuvo haciendo varias gestiones, entre ellas con el apoyo de una patrulla de la Policía tras obtener una orden judicial y acudió a la vivienda donde se originaron los problemas, para buscar con una grúa un vehículo que le pertenecía a su esposo.

Afortunadamente, unos instantes antes del crimen, uno de sus hijos decidió bajarse para comprar comida en el restaurante de comida rápida Burger King y el otro niño de 8 años, permaneció en la tercera fila de asientos resultando ileso.

El difunto, Joel Antonio Santiago López, de 39 años, fue asesinado el 4 de mayo junto a su amigo Roberto Ortiz Matos de 42 años, el 4 de mayo, frente al negocio El Cruce Bar & Grill, en el barrio Mavilla, en Corozal y ella resultó con siete heridas de bala que le provocaron el colapso de un pulmón, la reconstrucción de su estómago y diafragma y el brazo derecho.

“Ella rechazó varias veces que le diéramos protección en el programa de protección a testigos, en varias ocasiones se le ofreció, pero ella no quería los servicios y ella es testigo, no es una acusada, así que no la podíamos obligar y tuvo este triste desenlace”, aseveró el capitán.

Por el doble asesinato fue acusado el 28 de mayo de siete cargos criminales Edwin Omar Díaz Santiago, de 39 años, quien se encuentra encarcelado esperando por las etapas del proceso.

Si posee información que ayude a esclarecer este caso puede llamar a la línea confidencial del Negociado de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.