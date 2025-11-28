La facultad y estudiantes de la escuela Leonides Morales Rodríguez, en Lajas y de la clase graduanda Athena 2025, acudieron a Facebook para extender sus condolencias a la familia de Ángel A. Albino López, de 17 años, quien murió ayer, Día de Acción de Gracias en un accidente de tránsito.

De igual manera el alcalde de Lajas, Jayson I. Martínez Maldonado, se unió a la pena que embarga a su pueblo.

“Nos unimos a la familia Albino López por la pérdida irreparable de quien en vida fue Ángel, hijo de Itza López, querida por muchos en nuestro amado pueblo de Lajas. Rogamos a Dios por su eterno descanso; que sus padres, hermanos, tíos, familiares y allegados sientan el consuelo y fortaleza que sólo Dios puede brindarles en este momento de dolor”, lee el mensaje de Martínez Maldonado.

Los hechos ocurrieron a las 2:19 p.m. de ayer, jueves, en el kilómetro 1.5 de la carretera PR-304 del barrio La Parguera, en Lajas, cuando Ángel A. Alvino López de 17 años, quien manejaba un automóvil Hyundai Brio, color blanco y del año 2001, intentó rebasar un vehículo en una curva e invadió el carril contrario impactando de frente un vehículo marca Hyundai Kona, color blanco y del 2018.

A la conductora de 52 años se le realizó la prueba de aliento la cual arrojó 0.0 %.

“Extendemos nuestro más sincero pésame a su familia y seres queridos. Que encuentren fortaleza en los recuerdos compartidos y consuelo en este momento tan doloroso. A la vez, le deseamos una pronta y completa recuperación para su hermano David”, lee un fragmento de la publicación del plantel.

Por su parte, la clase graduanda Athena 2025, expresó que “su pérdida nos ha tocado el corazón a todos, y hoy en un día que sigue siendo especial nos unimos para honrar su vida, su alegría y los momentos que cada uno compartimos con él”.

A su familia, le enviaron “fuerza, amor y consuelo en este tiempo tan difícil”.

Como clase se comprometieron a acompañar a sus seres queridos en este proceso tan doloroso y desearon una pronta recuperación para el hermano del joven.

“Como clase, nos mantenemos unidos, apoyándonos mutuamente y recordando que somos una familia más allá del salón y la escuela. Que Dios nos dé paz, fortaleza y consuelo en este momento tan duro. Siempre llevaremos su memoria con nosotros”, finalizó la publicación.

Su progenitora, Itza López agradeció el apoyo y las oraciones recibidas.

“Agradezco al Padre por haberme dado tan hermoso regalo, mi Ángel. Allí están sus mejores momentos plasmados para siempre. Gracias a todos por sus mensajes, muestras de cariño, llamadas y oraciones”, escribió López.