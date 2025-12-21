Como una amiga “muy buena” es recordada Milagros de Jesús Rivera, quien falleció a manos de su esposo, Roberto Rodríguez Estremera el viernes por la noche, en Utuado.

“Siempre compartimos todos juntos, eran buenas personas. No sé qué pasó ahí. Todavía no lo asimilo, porque no eran personas de problemas y nada de eso”, lamentó entre lágrimas su amiga, Evelyn Serrano, durante una entrevista con Noticentro.

Los hechos ocurrieron luego de que la pareja saliera del negocio Guayerba Mesón & Bar a eso de las 11:09 p.m. el viernes.

Según la investigación de la Policía, De Jesús Rivera, de 47 años, se marchó del lugar a pie, probablemente tras una discusión con Rodríguez Estremera, de 49 años.

A consecuencia, el hombre la siguió en su vehículo. Luego, se escucharon varios disparos. Al llegar las autoridades al lugar, localizaron ambos sobre el pavimento, por lo que el caso se invesitga como un feminicidio-suicidio.

Este caso se trata del primer asesinato en lo que va del año en Utuado y es investigado por el agente Luis Torres Soto, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado, y el fiscal Iván Torres.

“(Milagros fue) muy buena. Muy buena amiga, nunca le deseó un no a nadie. Habíamos compartido toda la vida”, dijo llorando Serrano al noticiario al especificar que había compartido con la pareja hasta 30 minutos antes del incidente.

A la pareja le sobreviven cuatro hijos y nietos.

“No entiendo qué pasó, de verdad. No entiendo”, cuestionó Serrano a las cámaras televisivas.