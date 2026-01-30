Agentes de la Unidad Motorizada de Bayamón intervinieron ayer con el conductor de un vehículo Honda Pilot color negr, que transitaba a exceso de velocidad el cual terminó arrestado y encarcelado ya que pesaba una orden de arresto en su contra por incumpimiento de pensión alimenticia, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Los hechos ocurrieron mientras Fernando Rosa De Jesús de 46 años, manejaba por el centro comercial Plaza Del Sol hacia la carretera PR-167, en aparente exceso de velocidad, cuando fue detenido por los agentes en los predios de centro comercial Plaza del Parque en Bayamón.

Fernando Rosa De Jesús fue detenido por esceso de velocidad y, resultó que tenía una orden de arresto por incumplir con una pensión alimenticia desde el 2016. ( Sumimistrada por la Policía )

Mientras se realizaba la intervención por el exceso de velocidad y el uso de tintes en cristales con una transmisión de luz visible menor al 35%, se confirmó que contra Rosa De Jesús existía una orden de arresto expedida en el 2016, por la juez Marta Dávila Román del Tribunal de Bayamón, por el incumplimiento de una pensión alimenticia que excede los $40,400.

La orden de arresto fue diligenciada por el agente José Lasanta Rodríguez, adscrito a la División de Inteligencia y Arrestos de Bayamón, quien lo ingresó en el Complejo Correccional de Bayamón.