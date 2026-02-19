Anthony Oropeza Rosado, de 48 años, fue excarcelado ayer, miércoles, para la radicación de un cargo por robo agravado por hechos ocurridos el 23 de octubre de 2025, en la gasolinera Texaco localizada en la carretera PR-2, en Toa Baja.

De acuerdo con la querella, Oropeza Rosado, mediante amenaza e intimidación despojó a una conductora de 25 años del automóvil marca Toyota Yaris.

La agente Jessica Rosa, bajo la supervisión de la sargento Jackeline Acevedo, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, consultó el caso con la fiscal Isabel Lafontaine, quien radicó el cargo.

Anthony Oropeza Rosado, enfrenta un nuevo cargo por robo agravado. ( Suministrada por la Policía )

La jueza Miriam Stefan, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto, señalándole una fianza de $25,000, siendo reingresado en la cárcel Sabana Hoyos en Arecibo.

La oficina de prensa de la Policía informó que, el imputado se encontraba sumariado por los mismos cargos en hechos ocurridos en Dorado y Toa Alta el año pasado.